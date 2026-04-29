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Estudiantes empató con Flamengo en La Plata y se mantiene como segundo del grupo

El Pincha igualó 1-1 ante el equipo brasileño, sigue en zona de clasificación y dejó abierta la pelea por el pase a octavos en la Libertadores.

Estudiantes rescató este miércoles un empate 1-1 ante Flamengo en UNO y se mantiene en puestos de clasificación en su grupo de la Copa Libertadores. El equipo de Alexander Medina reaccionó en el complemento tras comenzar en desventaja y sumó un punto importante frente a uno de los principales candidatos del torneo, en un partido de alta exigencia.

El conjunto brasileño abrió el marcador a los 32 minutos del primer tiempo con un gol de Luiz Araújo, que definió tras un gran desborde y pase atrás de Bruno Henrique. Durante ese tramo, Flamengo manejó el ritmo y generó las situaciones más claras, mientras Estudiantes mostró dificultades para sostener la pelota y construir juego en campo rival.

El empate llegó a los 9 minutos del segundo tiempo luego de una jugada que nació en su propio arco. Tras una doble intervención de Fernando Muslera, el equipo salió rápido y la acción terminó con Guido Carrillo aprovechando un rebote en el área para establecer el 1-1. A partir de ahí, el desarrollo cambió y el local ganó terreno en busca del triunfo.

El resumen de Estudiantes 1-1 Flamengo

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En el tramo final, Estudiantes presionó y tuvo oportunidades claras, pero se encontró con una destacada actuación de Agustín Rossi, que evitó la caída de su equipo en más de una ocasión. El empate mantiene a ambos en zona de clasificación, separados por dos puntos en un grupo que sigue abierto y en la próxima jornada tendrá la visita del Pincha a Cusco en Perú en busca de afianzarse.

ADEMÁS: Riestra histórico: logró su primer triunfo internacional ante Montevideo City Torque

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