Estudiantes empató con Flamengo en La Plata y se mantiene como segundo del grupo

El resumen de Estudiantes 1-1 Flamengo

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En el tramo final, Estudiantes presionó y tuvo oportunidades claras, pero se encontró con una destacada actuación de Agustín Rossi, que evitó la caída de su equipo en más de una ocasión. El empate mantiene a ambos en zona de clasificación, separados por dos puntos en un grupo que sigue abierto y en la próxima jornada tendrá la visita del Pincha a Cusco en Perú en busca de afianzarse.