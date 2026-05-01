Policiales |

La Plata: atacaron a un chico de 12 años cuando iba al colegio

Un delincuente lo tiró al piso en plena calle en la localidad e Tolosa y le robó sus pertenencias, incluido el buzo. El hecho ocurrió temprano y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un adolescente de 12 años fue víctima de un violento robo cuando se dirigía a la escuela en la localidad de Tolosa, en La Plata, alrededor de las 6.30 en la calle 29, entre 529 y 530, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran el momento en que un delincuente, con la capucha de su buzo cubriéndole la cabeza, se acerca por detrás al menor y lo empuja violentamente hasta hacerlo caer al suelo.

ssstwitter.com_1777653425279

Una vez que el chico estaba en el piso, el agresor revisó sus bolsillos y le sustrajo sus pertenencias. No solo se llevó la mochila, sino también el buzo que llevaba puesto.

“No le dejó ni el buzo”, se desprende de la secuencia registrada, donde se observa la rapidez con la que actuó el atacante.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados