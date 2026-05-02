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Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque en Callao y Corrientes

El siniestro ocurrió en la madrugada del sábado en el centro porteño, cuando un móvil policial impactó contra un Audi A3 en el que viajaban cinco jóvenes. El patrullero terminó dado vuelta y hay siete heridos, ninguno de gravedad.

Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en el centro porteño, donde un patrullero de la Ciudad chocó contra un auto particular y terminó volcado, dejando un saldo de siete personas heridas.

Violento accidente en avenida Corrientes un auto chocó contra un

El hecho ocurrió cerca de las 5:45 en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao, en el barrio de San Nicolás. Por causas que aún se investigan, un Audi A3 en el que viajaban cinco jóvenes impactó contra el móvil policial en el que se trasladaban dos efectivos.

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El Audi A3 en el que viajaban cinco jóvenes protagonizó el choque con el móvil policial.

El Audi A3 en el que viajaban cinco jóvenes protagonizó el choque con el móvil policial.

De acuerdo a las primeras versiones, los jóvenes presuntamente salían de un boliche al momento del choque. Por la violencia del impacto, el patrullero dio varios tumbos y terminó dado vuelta sobre la avenida Callao, mientras que una moto Honda CB 190 que estaba estacionada también resultó afectada y cayó al suelo.

Según testigos, el patrullero habría cruzado en rojo a gran velocidad por Callao, mientras que el Audi circulaba por Corrientes, lo que habría desencadenado la colisión.

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El patrullero quedó dado vuelta sobre la avenida Callao tras el violento impacto.

El patrullero quedó dado vuelta sobre la avenida Callao tras el violento impacto.

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Como consecuencia, los siete involucrados resultaron heridos. Cuatro de ellos fueron asistidos en el lugar por el SAME con lesiones leves, mientras que otras tres personas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía. En paralelo, uno de los ocupantes del Audi —un venezolano de 28 años— fue derivado al Hospital Rivadavia.

Fuentes oficiales indicaron que los dos policías presentan politraumatismos, pero están fuera de peligro.

En el operativo intervinieron Bomberos de la Ciudad, que realizaron tareas de prevención como la neutralización del sistema eléctrico de los vehículos para evitar riesgos mayores.

El siniestro generó importantes demoras en el tránsito durante la mañana, debido a la posición en la que quedó el patrullero sobre la calzada.

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