Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque en Callao y Corrientes

De acuerdo a las primeras versiones, los jóvenes presuntamente salían de un boliche al momento del choque. Por la violencia del impacto, el patrullero dio varios tumbos y terminó dado vuelta sobre la avenida Callao, mientras que una moto Honda CB 190 que estaba estacionada también resultó afectada y cayó al suelo.

Según testigos, el patrullero habría cruzado en rojo a gran velocidad por Callao, mientras que el Audi circulaba por Corrientes, lo que habría desencadenado la colisión.

Captura de pantalla 2026-05-02 101418 El patrullero quedó dado vuelta sobre la avenida Callao tras el violento impacto.

Como consecuencia, los siete involucrados resultaron heridos. Cuatro de ellos fueron asistidos en el lugar por el SAME con lesiones leves, mientras que otras tres personas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía. En paralelo, uno de los ocupantes del Audi —un venezolano de 28 años— fue derivado al Hospital Rivadavia.

Fuentes oficiales indicaron que los dos policías presentan politraumatismos, pero están fuera de peligro.

En el operativo intervinieron Bomberos de la Ciudad, que realizaron tareas de prevención como la neutralización del sistema eléctrico de los vehículos para evitar riesgos mayores.

El siniestro generó importantes demoras en el tránsito durante la mañana, debido a la posición en la que quedó el patrullero sobre la calzada.