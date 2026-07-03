La probable formación de Argentina vs. Cabo Verde

En el arco no quedan dudas de que estará el “Dibu” Martínez. El guardameta del Aston Villa inglés viene de no poder disputar los amistosos previos al Mundial por encontrarse con la mano derecha enyesada (sufrió una fractura menor en el dedo anular derecho algunas semanas antes de la Copa del Mundo), pero no tuvo problemas para atajar en la fase de grupos.

Además, el guardameta tuvo que jugar en los tres partidos anteriores con una férula que le inmovilizaba el dedo mencionado, que le daba mayor protección a pesar de la incomodidad producida. “Sentía el guante flojo”, llegó a mencionar el arquero, que espera poder atajar sin la misma ante Cabo Verde.

Quien se erige como titular por el costado derecho de la defensa es el lateral Nahuel Molina, que tiene la pulseada ganada ante Gonzalo Montiel pero se le sumó un nuevo competidor: Exequiel Palacios, originalmente mediocampista.

El jugador surgido de las inferiores de River fue colocado en el puesto del “4” por Scaloni ante Jordania en búsqueda de no correr riesgos físicos con sus laterales derechos naturales, que llegaron lesionados al inicio del Mundial. Aunque no sufrió el partido, se lo notó con cierta incomodidad y tuvo problemas para hacer la banda, por lo que su reposicionamiento quedaría en un experimento del pasado.

Con Lisandro Martínez cada vez más asentado como el “6” de la Selección, en el puesto del marcador central derecho aparecen las dudas: puede jugar el “Cuti” Romero, que es muy bien considerado por el DT pero vuelve de una lesión, mientras que las otras opciones son los centrales Nicolás Otamendi y Marcos Senesi.

En el puesto del marcador lateral izquierdo se da uno de los ejemplos de la sana competencia. Nicolás Tagliafico era uno de los jugadores más asentados del seleccionado de Scaloni; incluso se convirtió en el lateral izquierdo con más partidos de la Selección, pero tuvo una lesión en un amistoso, que permitió el ingreso de Facundo Medina.

El defensor del Olympique de Marsella francés dejó una imagen más que aceptable en el debut mundialista, incluso con una asistencia para Messi en el duelo frente a Austria, y fue ubicado como titular en el entrenamiento del pasado miércoles.

Una de las dudas es el ingreso de Medina o Tagliafico.

En el mediocampo, tres nombres son irremplazables: Rodrigo De Paul, actualmente tirado a la banda derecha; Alexis Mac Allister, que arranca algunos metros más atrás que en su gran Mundial 2022; y Enzo Fernández, con mayor libertad de movimiento.

El puesto del cuarto volante es el que está en duda, con dos nombres muy potables: Thiago Almada, que puede desempeñarse tanto por la banda izquierda como de enlace y está teniendo una Copa del Mundo de menor a mayor, o Nicolás Paz, que juega de enganche y demostró su excelsa calidad en su titularidad frente a Jordania, aunque no pudo conectar mucho con los atacantes.

A pesar de alguna duda sobre su estado físico en la previa del Mundial, el astro Lionel Messi demuestra que tiene una vigencia inhumana y, con cinco goles en tres partidos, es insustituible en el rol de mediapunta, aunque con su clásica libertad para buscar huecos en todo el frente de ataque y aparecer tanto por las bandas como en la punta del ataque.

Su acompañante es una de las grandes dudas que tendrá Scaloni. Lautaro Martínez y Julián Álvarez son quienes habitualmente se disputan ese puesto y, aunque el primero pudo marcar de penal ante Jordania, ninguno de los dos ha mostrado grandes cosas en esta cita mundialista.

Lautaro Martínez con problemas para asociarse y ciertas imprecisiones de frente al arco y el delantero del Atlético de Madrid inconexo, aportando poco más que su innegable despliegue.

El probable once de la Selección argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. El árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.