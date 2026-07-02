La divertida reacción de Messi cuando lo cachearon en la pista de aterrizaje en Miami en la previa al duelo con Cabo Verde

Por protocolo, la Selección Argentina fue inspeccionada en su llegada a la ciudad donde jugarán por los 16avos de final del Mundial y el capitán argentino no pudo evitar reírse ante la seriedad de sus compañeros y los pasos a seguir de la seguridad.
La Selección Argentina llegó a Miami para concentrarse en la previa al cruce con Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo, en el Hard Rock Stadium. El plantel tiene fama de amistad, diversión y complicidad, tres características que nunca faltan, incluso, en una pista de aterrizaje.
Por protocolo, se realizan cacheos a todos los planteles, ni bien llegado el avión al aeropuerto. Los jugadores y todo el cuerpo técnico son revisados en la pista. Sí, hasta Messi.
Los agentes revisaron valija por valija y uno de los señalados fue Cristian Romero. Le encontraron un objeto en uno de sus bolsos y el incómodo momento desató la risa en los jugadores de la Scaloneta, con Leo tentado.
Cuando el equipaje del Cuti pasó por el escáner, los efectivos de seguridad acusaron un encendedor de chispa, que sorprendió a todos. Fue pasajero, aunque no para el capitán argentino, que tuvo la reacción más genuina, sin poder aguantar la risa. El 10 largó una carcajada ante la atenta mirada de los compañeros, pero inmediatamente tuvo que ponerse serio para poder pasar por los controles.
Después del divertido momento, la Selección Argentina se alojará en la ciudad de Fort Lauderdale, para entrenarse y prepararse a la espera de este viernes a las 19 (hora de Argentina), cuando se defina al último equipo que estará en los octavos de final.
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