La divertida reacción de Messi cuando lo cachearon en la pista de aterrizaje en Miami en la previa al duelo con Cabo Verde

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Cuando el equipaje del Cuti pasó por el escáner, los efectivos de seguridad acusaron un encendedor de chispa, que sorprendió a todos. Fue pasajero, aunque no para el capitán argentino, que tuvo la reacción más genuina, sin poder aguantar la risa. El 10 largó una carcajada ante la atenta mirada de los compañeros, pero inmediatamente tuvo que ponerse serio para poder pasar por los controles.