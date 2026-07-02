Rodrigo De Paul con la mente en el presente: "Este partido es el último, lo tomo así"

El volante aseguró que afrontará los 16avos de final "como si fuera el último partido", destacó el crecimiento del equipo, habló de su rol, Lionel Messi y la influencia de Lionel Scaloni.
Rodrigo De Paul fue el encargado de acompañar a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. A horas de un partido decisivo, el mediocampista dejó un mensaje contundente: la Albiceleste no se relajará ante la revelación del torneo asegurando que el plantel afrontará el cruce con la máxima intensidad.
El volante de Inter Miami comenzó refiriéndose al rival y descartó cualquier exceso de confianza pese al favoritismo argentino. Cabo Verde sorprendió al avanzar de ronda tras compartir grupo con España y Uruguay, un mérito que, según De Paul, obliga a respetarlo.
"Con el correr de los años entendimos que esto es fútbol y podía suceder. Nos toca un rival que hizo una fase de grupos muy buena. Hay que afrontarlo con mucha responsabilidad", aseguró. Además, describió el planteo que espera del conjunto africano: "Defienden bien, tienen jugadores rápidos y esperan en un bloque bajo. Tendremos que tener paciencia".
Consultado sobre la posibilidad de administrar esfuerzos pensando en una eventual clasificación, el mediocampista fue categórico. "Sería un error pensar más allá del partido de mañana. No nos vamos a guardar nada cuando nos ponemos la camiseta de la Selección Argentina", afirmó.
Luego, dejó una de las frases más fuertes de la conferencia: "El partido de mañana es el último, lo tomo así. Voy a dejar todo para que no lo sea y podamos seguir en el Mundial".
De Paul también valoró la experiencia que ganó el plantel desde la conquista de Qatar 2022, aunque remarcó que el equipo todavía tiene margen para seguir creciendo. "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar. El grupo tiene más experiencia, pero el margen de mejora de esta Selección todavía es un montón", sostuvo.
Al ser consultado por su lugar dentro del plantel, el ex Racing reconoció que hoy se siente uno de los referentes. "Por la cantidad de partidos y los años que llevo me siento importante y responsable de esta Selección. Intento transmitir la experiencia a los más jóvenes", expresó. Frente a Cabo Verde, además, alcanzará los 90 partidos con la Albiceleste, consolidándose como uno de los futbolistas con más presencias durante el ciclo Scaloni.
Sobre Lionel Messi, evitó especular con un posible final de ciclo y pidió disfrutar del capitán. "No sabemos cuántos partidos quedan y hacer futurología no es bueno. Hay que disfrutar de Leo todos los días", señaló.
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