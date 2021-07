Lionel Scaloni: "Me emociona este grupo de jugadores"

"Me emociona este grupo de jugadores. Llevan casi 60 días concentrados y sigue tirando para adelante. Es un grupo muy unido del que me siento orgulloso", arrancó el ex futbolista de Newell's.

"La Selección Argentina tiene que competir siempre y todos los partidos son difíciles por el modo en que cada equipo sale a jugarnos. Pero vestir esta camiseta es algo único y los futbolistas lo sienten. Se vio al final", confió.

A la hora de analizar el encuentro dijo: "Arrancamos bien, después nos quedamos un poco y Colombia, que tiene grandes jugadores, fue protagonista, Pero en los últimos 25 minutos fue todo de Argentina. No se dio pero creo que lo pudimos ganar en los 90".

Con respecto a los cambios resaltó los ingresos de Paredes y Di María: "La entrada de Leo nos permitió volver a tener la pelota y la de Ángel, generó desequilibrio ya que es fantástico en el uno contra uno. Nos dieron más aire".

Luego se refirió a la figura de la noche, Emiliano Martínez: "Estamos contentos por los penales pero también por la seguridad que transmite. Tenemos un gran grupo de arqueros que se llevan muy bien. Y eso es muy bueno", comentó.

Finalmente, dijo que "hay cosas para corregir en todos los partidos. Lo analizaremos en estos días y veremos cómo salimos a jugar frente a Brasil. Vamos a jugar contra el rival de toda la vida en una final y esperemos que salga un buen partido. Creo que es un partido para disfrutar".