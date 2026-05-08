Messi ratificó que quiere seguir jugando y se ilusionó con el Mundial 2026

Entre los candidatos, mencionó a Francia, España y Brasil como equipos que llegan con argumentos sólidos. También incluyó a Alemania, Inglaterra y Portugal dentro del lote de selecciones capaces de pelear por el título. “Siempre aparece alguna sorpresa”, advirtió, al remarcar la imprevisibilidad que suele acompañar a los Mundiales.

Sobre el presente de la Argentina, el capitán consideró que el equipo llega en buenas condiciones, aun cuando varios futbolistas atraviesan lesiones o falta de continuidad. A su entender, la fortaleza central sigue estando en el grupo. “Cuando el grupo está junto quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, afirmó.

Mantener la ilusión

En ese sentido, pidió mantener la ilusión que suele movilizar al país cada vez que se aproxima una gran cita internacional, aunque con prudencia. “Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos”, remarcó.

Messi también aprovechó para respaldar a Lionel Scaloni. Lo definió como “el mejor” para continuar al frente del seleccionado y sostuvo que debe permanecer en el cargo “el tiempo que quiera”. Al mismo tiempo, advirtió que no será sencillo sostener el legado de esta generación. “Somos un país que exige y que ante la mínima quiere cambiar todo”, planteó.

Además, se refirió a la histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo, a la que describió como “una hermosa rivalidad deportiva”, marcada siempre por el respeto mutuo. También habló de Neymar, a quien definió como “un amigo”, y contó que mantiene contacto tanto con el brasileño como con Luis Suárez, su actual compañero en Inter Miami.

En otro tramo de la entrevista mencionó su encuentro con Franco Colapinto y destacó la naturalidad con la que el joven piloto argentino atraviesa su crecimiento en el automovilismo internacional.

Sobre su presente en Estados Unidos, Messi señaló que cuando llegó a Inter Miami encontró a un club que “necesitaba crecer mucho”. En ese sentido, valoró la evolución institucional que observó en los últimos años y ratificó que atraviesa una etapa en la que sigue disfrutando del juego con la misma intensidad que en sus comienzos.