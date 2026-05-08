Messi ratificó que quiere seguir jugando y se ilusionó con el Mundial 2026

Lionel Messi reafirmó que su vínculo con el fútbol sigue intacto y aseguró que continuará jugando “hasta que no pueda más”.
Lionel Messi dejó en claro que su pasión por el fútbol permanece intacta. A los 38 años, el capitán de la Selección argentina aseguró que mantiene la misma competitividad que lo acompañó a lo largo de toda su carrera y afirmó que seguirá dentro de una cancha mientras el cuerpo se lo permita.
“Primero porque amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”, sostuvo en una entrevista en la que volvió a mostrar el perfil que lo convirtió en uno de los grandes símbolos del deporte mundial. “Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar a veces”, agregó con naturalidad.
El rosarino explicó que ese espíritu competitivo fue una de las claves de su recorrido profesional. Reconoció, incluso, que la derrota sigue siendo uno de los aspectos que más le cuestan. “Muchas veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder, pero también es lo que me llevó a ser quien soy”, señaló.
En la charla también se refirió al horizonte que ya empieza a ocupar el centro de la escena para la Selección: el Mundial 2026. Messi evitó ubicar a la Argentina como principal favorita y prefirió adoptar una mirada cautelosa frente a una competencia que, según remarcó, siempre presenta un nivel de dificultad máximo.
Entre los candidatos, mencionó a Francia, España y Brasil como equipos que llegan con argumentos sólidos. También incluyó a Alemania, Inglaterra y Portugal dentro del lote de selecciones capaces de pelear por el título. “Siempre aparece alguna sorpresa”, advirtió, al remarcar la imprevisibilidad que suele acompañar a los Mundiales.
Sobre el presente de la Argentina, el capitán consideró que el equipo llega en buenas condiciones, aun cuando varios futbolistas atraviesan lesiones o falta de continuidad. A su entender, la fortaleza central sigue estando en el grupo. “Cuando el grupo está junto quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, afirmó.
En ese sentido, pidió mantener la ilusión que suele movilizar al país cada vez que se aproxima una gran cita internacional, aunque con prudencia. “Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos”, remarcó.
Messi también aprovechó para respaldar a Lionel Scaloni. Lo definió como “el mejor” para continuar al frente del seleccionado y sostuvo que debe permanecer en el cargo “el tiempo que quiera”. Al mismo tiempo, advirtió que no será sencillo sostener el legado de esta generación. “Somos un país que exige y que ante la mínima quiere cambiar todo”, planteó.
Además, se refirió a la histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo, a la que describió como “una hermosa rivalidad deportiva”, marcada siempre por el respeto mutuo. También habló de Neymar, a quien definió como “un amigo”, y contó que mantiene contacto tanto con el brasileño como con Luis Suárez, su actual compañero en Inter Miami.
En otro tramo de la entrevista mencionó su encuentro con Franco Colapinto y destacó la naturalidad con la que el joven piloto argentino atraviesa su crecimiento en el automovilismo internacional.
Sobre su presente en Estados Unidos, Messi señaló que cuando llegó a Inter Miami encontró a un club que “necesitaba crecer mucho”. En ese sentido, valoró la evolución institucional que observó en los últimos años y ratificó que atraviesa una etapa en la que sigue disfrutando del juego con la misma intensidad que en sus comienzos.