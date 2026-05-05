Los Rolling Stones anunciaron disco nuevo y hay adelanto

La banda británica lanzará “Foreign Tongues” el 10 de juliom el cual tendrá 14 canciones, invitados legendarios y un sonido que vuelve a sus raíces más rockeras.
Los Rolling Stones confirmaron el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Foreign Tongues, que estará disponible desde el 10 de julio. El anuncio llegó acompañado de un adelanto: la canción In the Stars, ya disponible en plataformas digitales.
El grupo británico, activo desde 1962, detalló que el disco estará “arraigado en el blues, el country y el rock”, una combinación que remite directamente a su esencia musical. Será su primer trabajo desde Hackney Diamonds (2023), álbum que marcó su regreso tras años sin material nuevo y que fue reconocido con un premio Grammy.
La presentación del disco estuvo precedida por una campaña enigmática bajo el nombre de The Cockroaches. Finalmente, la banda reveló que el álbum tendrá 14 canciones y difundió su portada en redes sociales.
Además del single principal, también circuló Rough and Twisted, editado previamente en vinilo de edición limitada y agotado en pocas horas. Ambos temas sugieren un regreso al sonido crudo y directo que caracterizó a la banda en sus inicios.
Mick Jagger explicó el ritmo de trabajo: “Fueron unas semanas muy intensas. Teníamos temas geniales y trabajamos lo más rápido que pudimos”.
Por su parte, Keith Richards destacó la continuidad con su disco anterior: “El álbum tiene continuidad con Hackney Diamonds y fue estupendo volver a sentir esa atmósfera londinense a nuestro alrededor”.
El disco contará con participaciones destacadas como Paul McCartney, Steve Winwood y Robert Smith, entre otros. También incluirá una grabación póstuma del baterista Charlie Watts.