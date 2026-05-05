Los Rolling Stones anunciaron disco nuevo y hay adelanto

Además del single principal, también circuló Rough and Twisted, editado previamente en vinilo de edición limitada y agotado en pocas horas. Ambos temas sugieren un regreso al sonido crudo y directo que caracterizó a la banda en sus inicios.

Embed - The Rolling Stones - Rough And Twisted (Official Audio)

Mick Jagger explicó el ritmo de trabajo: “Fueron unas semanas muy intensas. Teníamos temas geniales y trabajamos lo más rápido que pudimos”.

Por su parte, Keith Richards destacó la continuidad con su disco anterior: “El álbum tiene continuidad con Hackney Diamonds y fue estupendo volver a sentir esa atmósfera londinense a nuestro alrededor”.

Rolling-Stones-news-2026 El disco fue grabado en Londres en menos de un mes.

El disco contará con participaciones destacadas como Paul McCartney, Steve Winwood y Robert Smith, entre otros. También incluirá una grabación póstuma del baterista Charlie Watts.