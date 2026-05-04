Cameron Diaz fue madre por tercera vez

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Diaz y Madden ya son padres de Raddix, nacida en 2019, y Cardinal, nacido en 2024. Desde el inicio, ambos decidieron preservar la intimidad de sus hijos y evitar la exposición pública.

Tras varios años alejada del cine, Cameron Diaz retomó su carrera en 2025 con la película Back in Action, su primer trabajo desde 2014. Desde entonces, sumó nuevos proyectos: la película Outcome, además de una comedia romántica, otra de acción y Shrek 5, donde volverá a interpretar a Fiona.

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La actriz destacó que, tras enfocarse en su familia, volvió al trabajo con entusiasmo: “Me alegro de haberme tomado un descanso, pero todavía me encanta hacer esto”.