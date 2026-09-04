Después del Loto Plus llega el Loto 5 Plus: de cuánto será el pozo del sorteo del sábado

Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego del Loto Plus, el sorteo del Loto 5 Plus del sábado 5 de sptiembre de 2026, la jugada 1456, tendrá un pozo importante, como sucede en todas las jugadas, esta vez de algo más de 89,9 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Resultados del miércoles 2
En la categoría Tradicional los números ganadores de esta jornada fueron 01, 12, 17, 21 y 2633 y . El Jack 1 fue el 2 y el Jack 2 el .
Premios: 6 aciertos: vacante de 3.785.274.497 pesos5 aciertos: 14 de 1.094.924 pesos4 aciertos: 593 de 5.170 pesos
En el caso del Loto Desquite, los números seleccionados fueron 02, 06, 12 y 2032 y 38 y . El Jack 1 fue el y el Jack 2 el .
Premios: 6 aciertos: vacante de 2.198.877.169 pesos
Finalmente, en el Sale o Sale los números ganadores fueron el 00, 10, 16, 20, 30 y 34. Premios: 2 ganadores con 5 aciertos
Cómo se juega al Loto 5 Plus
Para participar, tenés que elegir 5 números del 0 al 36.
El sorteo se realiza por medio de una “Ruleta” tipo “Francesa” (la cual coinciden con la elección de números del 0 al 36) en donde el croupier tira la suerte en la ruleta hasta obtener cinco números distintos.
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