Después del Loto Plus llega el Loto 5 Plus: de cuánto será el pozo del sorteo del sábado

Premios: 6 aciertos: vacante de 3.785.274.497 pesos5 aciertos: 14 de 1.094.924 pesos4 aciertos: 593 de 5.170 pesos

En el caso del Loto Desquite, los números seleccionados fueron 02, 06, 12 y 2032 y 38 y . El Jack 1 fue el y el Jack 2 el .

Premios: 6 aciertos: vacante de 2.198.877.169 pesos

Finalmente, en el Sale o Sale los números ganadores fueron el 00, 10, 16, 20, 30 y 34. Premios: 2 ganadores con 5 aciertos

Cómo se juega al Loto 5 Plus

Para participar, tenés que elegir 5 números del 0 al 36.

El sorteo se realiza por medio de una “Ruleta” tipo “Francesa” (la cual coinciden con la elección de números del 0 al 36) en donde el croupier tira la suerte en la ruleta hasta obtener cinco números distintos.