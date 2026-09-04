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Quini 6: pozo millonario este domingo luego de quedar vacante el miércoles

El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este domingo, con un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera que tenga la suerte de ganarlo.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo que viene, siempre en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El premio estimado será de 12.000 millones de pesos.

Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Los resultados del sorteo N.º 3405 del Quini 6

Tradicional del Quini 6

00 - 05 - 10 - 22 - 26 - 45

El pozo de $1.491.566.026 quedó vacante. Además, hubo 40 ganadores con cinco aciertos, que recibieron $1.044.898,20 cada uno.

La Segunda del Quini 6

02 - 03 - 16 - 22 - 24 - 44

El pozo de $1.851.144.498 también quedó vacante. En tanto, 31 apostadores acertaron cinco números y cobraron $1.348.255,74 cada uno.

Revancha

02 - 07 - 14 - 25 - 34 - 38

El pozo de $6.409.790.928 quedó vacante.

Siempre Sale

02 - 05 - 08 - 10 - 31 - 38

Hubo 30 ganadores con cinco aciertos, que recibieron $12.490.945,20 cada uno.

Premio Extra

00 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 22 - 24 - 25 - 26 - 34 - 38 - 44 - 45

El sorteo tuvo 853 ganadores, que recibirán $234.466,59 cada uno

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.

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