Quini 6: pozo millonario este domingo luego de quedar vacante el miércoles

00 - 05 - 10 - 22 - 26 - 45

El pozo de $1.491.566.026 quedó vacante. Además, hubo 40 ganadores con cinco aciertos, que recibieron $1.044.898,20 cada uno.

La Segunda del Quini 6

02 - 03 - 16 - 22 - 24 - 44

El pozo de $1.851.144.498 también quedó vacante. En tanto, 31 apostadores acertaron cinco números y cobraron $1.348.255,74 cada uno.

Revancha

02 - 07 - 14 - 25 - 34 - 38

El pozo de $6.409.790.928 quedó vacante.

Siempre Sale

02 - 05 - 08 - 10 - 31 - 38

Hubo 30 ganadores con cinco aciertos, que recibieron $12.490.945,20 cada uno.

Premio Extra

00 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 22 - 24 - 25 - 26 - 34 - 38 - 44 - 45

El sorteo tuvo 853 ganadores, que recibirán $234.466,59 cada uno

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.