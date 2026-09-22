Loto Plus: de cuánto será el premio del miércoles

Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Loto Plus (Sorteo N° 3920) que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el miércoles con un pozo estimado total de 25.301 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Los números ganadores fueron: 06-12-17-20-24-29
6 aciertos: Vacante. Pozo: $ 4.021.819.701
5 aciertos: 18 ganadores. Pozo: $ 1.116.463
4 aciertos: 783 ganadores. Pozo: $ 5.133
Loto Match del sábado 19 de septiembre de 2026
Los números ganadores fueron: 04-08-16-21-24-30
6 aciertos: Vacante. Pozo: $ 1.889.720.327
5 aciertos: 16 ganadores. Pozo: $ 1.182.137
4 aciertos: 835 ganadores. Pozo: $ 4.813
Loto Desquite
Números ganadores: 02-08-26-31-41-44
6 aciertos: Vacante. Premio: $ 2.441.301.098
Loto Sale o Sale
Números ganadores: 02-09-12-17-28-36
5 aciertos: 19 ganadores. Premio: $ 2.724.382
NÚMERO PLUS 09
Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades. Hay 4 modalidades.
Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
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