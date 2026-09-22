Loto Plus: de cuánto será el premio del miércoles

5 aciertos: 18 ganadores. Pozo: $ 1.116.463

4 aciertos: 783 ganadores. Pozo: $ 5.133

Loto Match del sábado 19 de septiembre de 2026

Los números ganadores fueron: 04-08-16-21-24-30

6 aciertos: Vacante. Pozo: $ 1.889.720.327

5 aciertos: 16 ganadores. Pozo: $ 1.182.137

4 aciertos: 835 ganadores. Pozo: $ 4.813

Loto Desquite

Números ganadores: 02-08-26-31-41-44

6 aciertos: Vacante. Premio: $ 2.441.301.098

Loto Sale o Sale

Números ganadores: 02-09-12-17-28-36

5 aciertos: 19 ganadores. Premio: $ 2.724.382

NÚMERO PLUS 09

Cómo se juega al Loto Plus

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades. Hay 4 modalidades.

Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.