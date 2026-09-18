Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del domingo

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.563 millones de pesos y salieron los números 30, 35, 36, 02, 09 y 20. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el premio quedó sin dueño.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 393 millones de pesos; los números favorecidos fueron 44, 25, 40, 11, 38 y 27. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 39 millones de pesos. Uno de Neuquén, uno de Santa Fe, uno de Entre Ríos, uno de CABA, cuatro de Buenos Aires y dos de Mendoza.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.