Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del domingo

Luego de que quedara vacante el pozo El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo con un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.
El próximo sorteo del Quini 6 que organiza la Lotería de Santa Fe pondrá en juego este domingo 14.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.
Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.836 millones de pesos. Salieron los números 19, 13, 29, 14, 16 y 20. En esta oportunidad, hubo dos ganadores con seis aciertos que se llevan 1.374,5 millones de pesos. Uno de ellos es de la localidad Lapara (Córdoba) y el otro de CABA.
En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.199 millones de pesos. Salieron los números 42, 31, 02, 06, 09 y 36. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.
En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.563 millones de pesos y salieron los números 30, 35, 36, 02, 09 y 20. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el premio quedó sin dueño.
En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 393 millones de pesos; los números favorecidos fueron 44, 25, 40, 11, 38 y 27. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 39 millones de pesos. Uno de Neuquén, uno de Santa Fe, uno de Entre Ríos, uno de CABA, cuatro de Buenos Aires y dos de Mendoza.
En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.
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