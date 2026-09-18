Loto Plus: de cuánto será el premio del sábado

En la ronda de 8 aciertos este pozo de 60.000.000,00, quedó vacante

La distribución del sorteo de la Quiniela Plus del jueves quedó así:

Siete aciertos: quedó para un solo ganador con $2.000.000

Seis aciertos: tuvo 71 ganadores con $50.000

Cinco aciertos: tuvo 708 ganadores con $5.000

Cómo se juega al Loto Plus

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades. Hay 4 modalidades.

Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.