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Loto Plus: de cuánto será el premio del sábado

Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del Loto Plus, que organiza la Lotería de la Ciudad, tendrá un pozo importante en la jugada de este sábado, como sucede en todas las jugadas, esta vez de algo más de 24.896. millones de pesos.

El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.

Los resultados del miércoles 16

Tradicional

03-06-14-22-23-24-25-27-38-39-49-51-54-57-59-62-80-84-90-97.

En la ronda de 8 aciertos este pozo de 60.000.000,00, quedó vacante

La distribución del sorteo de la Quiniela Plus del jueves quedó así:

Siete aciertos: quedó para un solo ganador con $2.000.000

Seis aciertos: tuvo 71 ganadores con $50.000

Cinco aciertos: tuvo 708 ganadores con $5.000

Cómo se juega al Loto Plus

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades. Hay 4 modalidades.

Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Aparecen en esta nota:

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Edición Nro. 15739

 

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