Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del miércoles

En la modalidad Siempre Sale, con cinco aciertos, otras 17 apuestas de ocho provincias se llevaron más de $29.400.000 cada una.

El Tradicional Primer Sorteo (01 – 06 – 09 – 25 – 30 – 33) y La Segunda del Quini (02 – 06 – 07 – 12 – 18 – 44) quedaron vacantes.

Es el segundo premio mayor con dueño en dos sorteos consecutivos: más de $11.900 millones entregados entre el sorteo anterior y este. La tradición del Quini 6 de hacer millonarios, sorteo tras sorteo, esta vez pasó por el norte del Gran Buenos Aires

Los números de la suerte del sorteo N° 3410

Tradicional Primer Sorteo: 01 – 06 – 09 – 25 – 30 – 33

La Segunda: 02 – 06 – 07 – 12 – 18 – 44

Revancha: 05 – 07 – 12 – 20 – 24 – 31

Siempre Sale: 14 – 15 – 29 – 31 – 32 – 40