Quini 6: de cuánto será el pozo millonario del sorteo del miércoles

Luego de que quedara vacante el pozo El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo con un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.
El próximo sorteo del Quini 6 (Sorteo N° 3.411) que organiza la Lotería de Santa Fe del miércoles pone en juego un premio estimado de $6.300 millones.
Este miércoles a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
El sorteo N° 3410 dejó completo el pozo de la Revancha en una sola apuesta, realizada en la localidad de El Talar, provincia de Buenos Aires: más de $9.179 millones.
Los números ganadores fueron 05, 07, 12, 20, 24 y 31, y el cupón se compró en El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires. El premio exacto: $9.179.466.652 (casi 6 millones de dólares).
En la modalidad Siempre Sale, con cinco aciertos, otras 17 apuestas de ocho provincias se llevaron más de $29.400.000 cada una.
El Tradicional Primer Sorteo (01 – 06 – 09 – 25 – 30 – 33) y La Segunda del Quini (02 – 06 – 07 – 12 – 18 – 44) quedaron vacantes.
Es el segundo premio mayor con dueño en dos sorteos consecutivos: más de $11.900 millones entregados entre el sorteo anterior y este. La tradición del Quini 6 de hacer millonarios, sorteo tras sorteo, esta vez pasó por el norte del Gran Buenos Aires
Los números de la suerte del sorteo N° 3410
Tradicional Primer Sorteo: 01 – 06 – 09 – 25 – 30 – 33
La Segunda: 02 – 06 – 07 – 12 – 18 – 44
Revancha: 05 – 07 – 12 – 20 – 24 – 31
Siempre Sale: 14 – 15 – 29 – 31 – 32 – 40
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