Loto Match: 04 - 11 - 22 - 37 - 40 - 42

6 aciertos: $ 2.495.944.896. Vacante.

Loto Desquite: 21 - 24 - 25 - 26 - 36 - 45

6 aciertos: $ 3.035.163.506. Vacante.

Loto Sale o Sale: 03 - 11 - 12 - 30 - 36 - 43

5 aciertos: vacante

Qué es el Loto Plus

Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el ámbito de la provincia de Córdoba es distribuido y comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.