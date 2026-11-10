Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un abundante premio, que le puede cambiar la vida a cualquier afortunado.

El próximo sorteo del Quini 6, el 3424, se realizará el domingo, como siempre, en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo pozo será de 6.690 millones de pesos.

Este miércoles a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Sorteo del Quini 6 del domingo

TRADICIONAL: 01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43 (1 ganador con 6 aciertos: $ 1.852.200.529,20)

LA SEGUNDA: 20 - 21 - 34 - 35 - 38 - 39 (Vacante)

REVANCHA: 08 - 09 - 10 - 17 - 21 - 32 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 07 - 14 - 31 - 36 - 42 - 45 (266 ganadores con 5 aciertos:$ 1.865.834,39 cada uno)

Se sortea el Quini 6.

Se sortea el Quini 6.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

Hay tres modalidades

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $2.000

Revancha (adicional): $1.000

Siempre Sale (adicional): $1.000

Opciones de jugada completa

Tradicional + La Segunda: $2.000

Tradicional + La Segunda + Revancha: $3.000

Jugada completa (Todas las modalidades): $4.000

Qué días se realizan los sorteos

Los sorteos son los miércoles y domingos, a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Los sorteos del Quini 6 son televisados en directo por un canal de aire.

La historia del Quini 6

En 1988, la Lotería de Santa Fe celebró el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudaron a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.

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