En la a modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 45 - 00 - 42 - 06 - 01 - 27. En esta categoría el pozo quedó vacante.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 02 - 37 - 11 - 03 - 13 - 45. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 29 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de 17 millones de pesos cada uno.