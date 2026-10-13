Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.
El próximo sorteo del Quini 6 que organiza la Lotería de Santa Fe pone en juego un premio estimado de 8.000 millones de pesos, luego de haber quedado vacante el premio Tradicional, La Segunda, y la modalidad Revancha el pasado miércoles
Este miércoles a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 20 - 29 - 18 - 15 - 13 - 14. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos
En el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 08 - 26 - 04 - 06 - 05 - 00. En esta categoría hubo 2 ganadores, con 6 aciertos, que se llevarán 2.651.5 millones de pesos cada uno. Uno de los boletos ganadores fue vendido en la capital de Santiago del Estero y el otro en la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe.
En la a modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 45 - 00 - 42 - 06 - 01 - 27. En esta categoría el pozo quedó vacante.
En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 02 - 37 - 11 - 03 - 13 - 45. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 29 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.
Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de 17 millones de pesos cada uno.
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