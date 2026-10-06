Para la modalidad Revancha la suerte arrojó la siguiente serie de números 29 - 45 - 34 - 21 - 14 - 42. En esta categoría tampoco hubo ganadores.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 03 - 44 - 19 - 26 - 15 - 05. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, 45 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 11 millones cada uno.