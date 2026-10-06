Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.
El próximo sorteo del Quini 6 (Sorteo N° 3.415) que organiza la Lotería de Santa Fe pone en juego un premio estimado de 10.00 millones de pesos, luego de haber quedado vacante el premio Tradicional, La Segunda, y la modalidad Revancha
Este miércoles a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 24 - 27 - 15 - 38 - 21 - 11. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos
En el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 37 - 23 - 00 - 16 - 10 - 32. También quedó vacante por la falta de aciertos.
Para la modalidad Revancha la suerte arrojó la siguiente serie de números 29 - 45 - 34 - 21 - 14 - 42. En esta categoría tampoco hubo ganadores.
En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 03 - 44 - 19 - 26 - 15 - 05. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, 45 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.
Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. Estas personas se llevarán más de $ 11 millones cada uno.
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