Luego de que quedara vacante el premio en el sorteo pasado, el Quini 6 tendrá un premio millonario, que le puede cambiar la vida a cualquiera.
El próximo sorteo del Quini 6 que organiza la Lotería de Santa Fe pone en juego un premio estimado de 11.650 millones de pesos, luego de haber quedado vacante el premio Tradicional, La Segunda, y la modalidad Revancha el pasado miércoles
Este domingo a las 21:00 se realizará el acto en la sala de la entidad, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 38 - 14 - 36 - 03 - 10 - 12. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos
En el sorteo La Segunda la combinación resultante incluyó los números 23 - 24 - 12 - 13 - 05 - 35. También quedó vacante
En la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 08 - 39 - 40 - 06 - 07 - 41 y en él tampoco hubo ganadores.
En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 04 - 32 - 19 - 42 - 07 - 34. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 31 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.
Estos ganadores compartieron un premio económico significativo con más de $ 11 millones cada uno.
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