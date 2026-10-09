En la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números 08 - 39 - 40 - 06 - 07 - 41 y en él tampoco hubo ganadores.

En la categoría Siempre Sale los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 04 - 32 - 19 - 42 - 07 - 34. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 31 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos ganadores compartieron un premio económico significativo con más de $ 11 millones cada uno.