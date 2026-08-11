Quini 6 especial: de cuánto será el pozo del sorteo del miércoles

REVANCHA: 18 23 31 03 01 24 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 40 30 09 18 01 16 (44 ganadores c/5 aciertos: $103,6 millones)

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.