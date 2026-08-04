Quini 6 especial: de cuánto será el pozo del sorteo del miércoles 5 de agosto

Sorteo del Quini 6 del domingo 2 de agosto

TRADICIONAL: 12 29 23 45 00 43 (Vacante)

LA SEGUNDA: 29 13 18 44 31 01 (Vacante)

REVANCHA: 03 19 23 02 25 20 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 00 01 09 22 27 29 (22 ganadores c/5 aciertos: $22.785.020)

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.