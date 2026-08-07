Quini 6: de cuánto será el mayor pozo de la historia del sorteo del domingo 9 de agosto

La próxima jugada será especial porque tendrá el pozo más grande de su historia en el “siempre sale” del Sorteo Extraordinario Aniversario.
El próximo sorteo del Quini 6, el 3398, se realizará el domingo que viene, 9 de agosto de 2026, siempre en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe.
Lotería de Santa Fe anunció una edición histórica del Quini 6 que promete cambiarle la vida a uno o más apostadores. En el marco del 38° aniversario del tradicional juego, el próximo domingo 9 de agosto se realizará un Sorteo Extraordinario Aniversario con un premio inédito: US$ 3.000.000 libres de impuestos.
El próximo sorteo será este domingo a las 21:00 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, y se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe,
La gran novedad es que el premio estará incluido en la modalidad Siempre Sale, lo que significa que sí o sí habrá ganador, una característica que convierte a este sorteo en uno de los más esperados del año.
TRADICIONAL: 03 04 14 17 19 35 (Vacante)
LA SEGUNDA: 05 22 28 31 32 41 (Vacante)
REVANCHA: 08 11 14 29 33 44 (Vacante)
SIEMPRE SALE: 05 10 20 24 25 38 (1 ganador c/6 aciertos: $405.070.632)
La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.
En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.
La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.