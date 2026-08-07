Quini 6: de cuánto será el mayor pozo de la historia del sorteo del domingo 9 de agosto

Sorteo del Quini 6 del miércoles 5 de agosto

TRADICIONAL: 03 04 14 17 19 35 (Vacante)

LA SEGUNDA: 05 22 28 31 32 41 (Vacante)

REVANCHA: 08 11 14 29 33 44 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 05 10 20 24 25 38 (1 ganador c/6 aciertos: $405.070.632)

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa Fe da otro golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.