Loto Plus: detalles del pozo millonario del sorteo del sábado 8 de agosto

Match: 37 16 32 20 01 21 (Vacante)

Desquite: 43 40 21 04 25 26 (Vacante)

Sale o Sale: 02 05 16 17 18 38 (7 ganadores c/ aciertos)

Cómo se juega al Loto Plus

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades. Hay 4 modalidades

Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta $2.000

¿Cuándo se sortea el Loto Plus?

Todos los miércoles y sábados a las 22 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es el plazo para cobrar un premio de Loto Plus?

La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.