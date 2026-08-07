Loto Plus: detalles del pozo millonario del sorteo del sábado 8 de agosto

Tiene el pozo más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábado en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El próximo sorteo del Loto Plus, la jugada 3907, se realizará el sábado 5 de agosto de 2026 en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. El pozo para la próxima jugada es de 17.842. millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Número Plus: 6
Tradicional: 31 07 28 16 37 18 (Vacante)
Match: 37 16 32 20 01 21 (Vacante)
Desquite: 43 40 21 04 25 26 (Vacante)
Sale o Sale: 02 05 16 17 18 38 (7 ganadores c/ aciertos)
Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades. Hay 4 modalidades
Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta $2.000
Todos los miércoles y sábados a las 22 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.
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