Un único ganador del Quini 6 se llevó más de $369 millones en el Siempre Sale

El afortunado es de Gualeguay, Entre Ríos, logró "la proeza" de acertar los seis aciertos.
El Siempre Sale de la última jugada del Quini 6, organizada por la Lotería de Santa Fe, tuvo un único ganador en el último sorteo, y el afortunado, de Gualeguay, Entre Ríos, ganó $369.455.580 al acertar los seis números.
La jugada tuvo un desenlace sorpresivo en la modalidad "Siempre Sale", donde habitualmente el pozo suele dividirse entre decenas de apostadores. En esta ocasión, la fortuna sonrió a una sola persona que logró "la hazaña" de acertar los seis aciertos.
La combinación que permitió acceder al millonario premio fue: 20 - 28 - 24 - 23 - 39 - 35. Hubo un ganador con seis aciertos, que se hizo acreedor a un premio de $369.455.580.
Sorteo del Quini 6 del miércoles 26 de agosto
TRADICIONAL: 23 11 16 26 05 09 (Vacante)
LA SEGUNDA: 39 14 10 25 30 37 (Vacante)
REVANCHA: 10 08 22 36 30 37 (Vacante)
SIEMPRE SALE: 20 28 24 23 39 35 (1 ganadores c/6 aciertos: $369.455.580)
Quini 6: cuánto cuesta la apuesta
La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.
En 1988 Lotería de Santa lanzó el Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar, a partir de la posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, lo que ayudó a que este sortei se transforme en el juego poceado más popular del país.