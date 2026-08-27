Un único ganador del Quini 6 se llevó más de $369 millones en el Siempre Sale

TRADICIONAL: 23 11 16 26 05 09 (Vacante)

LA SEGUNDA: 39 14 10 25 30 37 (Vacante)

REVANCHA: 10 08 22 36 30 37 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 20 28 24 23 39 35 (1 ganadores c/6 aciertos: $369.455.580)

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: reseña

En 1988 Lotería de Santa lanzó el Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar, a partir de la posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, lo que ayudó a que este sortei se transforme en el juego poceado más popular del país.