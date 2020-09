Luis Suarez acusado de hacer trampa para obtener la ciudadanía italiana

Sin lugar en el Barcelona, el jugador busca nuevo club ya que, a pesar de que todo estaba acordado para sumarse al Atlético Madrid (del Cholo Simeone), el equipo catalán no dejó que siga las negociaciones porque no quería que se vaya de la instiución gratis.

Por ello, el otro equipo que quiere al delantero es la Juventus de Italia pero para eso necesita la nacionalidad italiana que Suárez está tramitando y por lo que es investigado.

El uruguayo realizó el examen el fin de semana pasado, pero este martes la Guardia de Finanzas y la Fiscalía de la ciudad de Perugia (Italia) allanó las oficinas de la rectora de la Universidad para Extranjeros, con el fin de secuestrar la documentación sobre el examen del futbolista., según informó el diario Repubblica

Además de la titular de la rectoría de esa universidad, están siendo investigados el director Simone Olivieri; la trabajadora Cinzia Camagna y los profesores Lorenzo Rocca y Stefania Spina. Precisamente, la justicia tuvo acceso a una grabación telefónica de Spina, en la que se la oye diciendo: "No habla una palabra (de italiano), no conjuga verbos, habla en tiempo infinitivo. Aprobar un examen de dos horas de esa forma no es fácil".

El fiscal Raffaele Cantone explicó que "las preguntas del examen fueron pactadas previamente con el futbolista y su calificación fue atribuida antes de que éste realice la prueba".

Suárez tenía acordado un contrato con el equipo de Turín con un sueldo anual de 10 millones de euros. Su nacionalización es necesaria para que el jugador no utilice uno de los dos cupos extracomunitarios (no nacidos en la Unión Europea o sin pasaporte de alguno de sus países) que se le dan a los equipos de la primera división de la liga italiana.