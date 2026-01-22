Milei profundiza la pelea con Lula y apuesta a abrir la economía al mundo

Con un comentario irónico hacia el mandamás brasileño, dijo: "Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos, por eso todos tienen nombres de economistas liberales".

El mandatario hizo estas declaraciones luego de que Lula no participara de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, realizada el sábado pasado en Paraguay. Milei insistió en que su objetivo es abrir la economía argentina: "Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China. Quiero una economía abierta".

crece-la-tension-entre-los-presidentes-de-brasil-lula-da-silva-y-de-la-argentina-javier-milei-foto-afp-luis-robayo-ZHPK2ERWXRGH5G3HZJSQAW2LZA El Presidente criticó a Lula y destacó su plan de comercio internacional mientras Argentina se adhiere al Consejo de Paz impulsado por Trump.

A pesar del conflicto con Brasil, el Presidente subrayó que la relación bilateral sigue siendo "adulta": "Esto no es una contienda ideológica y de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos". Además, remarcó la necesidad de flexibilidad en el Mercosur: "Firmar el acuerdo con la UE tardó 25 años, mucho tiempo. El mundo actual requiere más velocidad, moverse más rápido, por eso impulsamos trabajar con mucha más flexibilidad".

En declaraciones a Bloomberg TV, Milei criticó a los burócratas: "Para el burócrata el resultado es nada y el procedimiento todo, y lo que necesita la gente son resultados". Según el mandatario, su enfoque está en generar beneficios concretos para los 47,5 millones de argentinos, priorizando el comercio internacional como motor de crecimiento.

Además Javier Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos antes del Consejo de la Paz

"El objetivo es hacer de Argentina un país más abierto. La Argentina, que es un país muy cerrado respecto a su PBI, tendría que tener un comercio cercano al 90% del PBI, y tiene 28%. Todo lo que pueda hacer para mejorar el comercio, lo voy a hacer", concluyó Milei.