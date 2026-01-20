Causa AFA: cambiaron al juez que investiga la compra de la mansión en Pilar

En la causa se investiga si esa mansión fue comprada por Pablo Toviggino, dirigente y tesorero de AFA y muy cercano a Chiqui Tapia.

Tras esta medida, el magistrado Marcelo Aguinsky deberá enviarle al expediente al nuevo juez del caso, Adrián González Charvay, de Campana.

“Enfocan sobre el Partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar, resultando el ámbito del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, en donde ha de desarrollarse con la eficacia necesaria la encuesta”, se sostiene en el fallo de la Cámara Federal de San Martín.

image

Por su parte, González Charvay reclamó el expediente tras aceptar un planteo de Luciano Pantano, titular formal de los bienes junto con su madre, Ana Lucía Conte, a través de la sociedad Real Central SRL, los señalados como presuntos testaferros de Pablo Toviggino.

Mientras que el 30 de diciembre de 2025, al filo de la feria judicial, pidió que su colega de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera y remitiera la causa, invocando la “garantía del juez natural” prevista en el artículo 18 de la Constitución y señalando que las propiedades bajo análisis están en el partido de Pilar.

“Resulta ineludible sostener la importancia de que la investigación de un hecho se ventile ante el juez natural del territorio designado de forma previa”, planteó el magistrado al cuestionar que la denuncia impulsada por la Coalición Cívica se hubiera iniciado en una jurisdicción distinta a la ubicación física de los bienes.