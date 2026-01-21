Davos: Milei ratificará su alineamiento con Trump

El discurso del mandatario argentino, que durará unos 30 minutos y fue trabajado durante semanas, se producirá en un escenario global marcado por la reciente firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y las negociaciones que impulsa la Casa Rosada para avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

En ese marco, Milei volverá a insistir con la apertura económica, la desregulación y la reducción del Estado, e intensificará sus críticas contra lo que denomina la agenda “woke”.

La jornada presidencial comenzará temprano. A las 6.05 (hora argentina), Milei mantendrá un breve saludo con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y minutos después participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un espacio destinado a exponer ante referentes del establishment financiero internacional. Más tarde, a las 7.30, se reunirá con CEO de bancos globales y a las 11.30 mantendrá un encuentro con el presidente ejecutivo del Foro de Davos, D. Børge Brende.

La exposición de Milei

La exposición del jefe de Estado se dará en el auditorio principal del Foro, con capacidad para unas 3.000 personas, y se espera una convocatoria elevada, incluso superior a la registrada durante el discurso del presidente francés Emmanuel Macron. Desde la organización del evento señalaron que las intervenciones de Milei y Donald Trump podrían desbordar la sala.

El Presidente argentino sucederá en el escenario al propio Trump, quien también participará del Foro con un discurso de fuerte contenido político. El líder republicano ratificará su crítica a los organismos multilaterales y su controvertida intención de avanzar en la anexión de Groenlandia, una iniciativa que profundizó el enfrentamiento con Europa. Milei, en sintonía con su visión de política internacional, respaldará sin matices al mandatario estadounidense.

El mensaje

Desde el Gobierno adelantaron que el mensaje del libertario mantendrá la línea de su intervención en Davos del año pasado, cuando calificó al wokismo como un “virus mental” y vinculó la ideología de género con el abuso infantil, declaraciones que generaron una fuerte repercusión global. El oficialismo espera que, nuevamente, sus palabras tengan un impacto significativo en la conversación digital y refuercen el perfil ideológico del Presidente en el escenario internacional.

El jueves, Milei profundizará su agenda en Davos. Participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz impulsado por Trump -la denominada Board of Peace-, de la que la Argentina formará parte, y ofrecerá entrevistas a Bloomberg y The Economist. Además, se reunirá con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain. La comitiva presidencial, integrada también por Karina Milei, Pablo Quirno, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, regresará al país ese mismo día por la tarde.

Más allá del contenido político de su discurso, el Presidente aprovechará Davos para insistir con su principal objetivo en el exterior: atraer inversiones y presentar a la Argentina como un destino confiable tras el severo ajuste económico, en un tablero internacional cada vez más fragmentado.