Javier Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos antes del Consejo de la Paz

El encuentro tuvo lugar previo a la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinado a conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo. Según fuentes oficiales, la reunión con Infantino se dio en medio de la agenda internacional del mandatario y formó parte de una serie de contactos con referentes de organismos y entidades de alcance global.

En las imágenes oficiales se observa a Milei y Karina Milei junto a Infantino, posando con los pulgares arriba, en lo que fue interpretado como un mensaje simbólico a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. La tensión entre el Gobierno y la AFA se ha incrementado en las últimas semanas; la asociación presentó recientemente un informe ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para clarificar sus balances contables, mientras que desde Casa Rosada no descartan la posibilidad de iniciar una nueva denuncia a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades.

Además Milei firmó la adhesión de la Argentina al Consejo de Paz impulsado por Trump

Fuentes cercanas al presidente Milei destacaron la importancia del encuentro con Infantino para mantener relaciones institucionales con autoridades deportivas de relevancia mundial, y subrayaron que la foto tomada con el titular de la FIFA constituye un mensaje directo en medio del conflicto con la AFA.