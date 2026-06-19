Multas de tránsito en CABA: precios actualizados y cómo saber si son válidas

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires pueden superar los $3,7 millones, ya que el sistema se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor actual es de $949,99. Este monto se mantiene sin cambios hasta el 2 de septiembre de 2026.
El esquema funciona multiplicando la cantidad de UF asignada a cada infracción por el valor vigente, lo que actualiza automáticamente todas las sanciones.
Entre las infracciones más frecuentes se destacan:
En el caso de alcoholemia positiva:
Las sanciones de mayor impacto económico corresponden a conductas de alto riesgo:
El Gobierno de la Ciudad permite verificar infracciones de forma online ingresando al sitio oficial del GCBA. Allí se puede buscar por patente o DNI del titular, completar la verificación de seguridad y luego consultar el detalle de infracciones registradas junto con el estado de deuda.
Además de las multas pendientes, la plataforma también permite acceder al historial de infracciones y al sistema de scoring de conducción.
Las multas de tránsito no tienen vigencia indefinida. Las faltas leves prescriben a los 2 años, mientras que las faltas graves lo hacen a los 5 años.
Estos plazos pueden interrumpirse si se cometen nuevas infracciones o si la administración inicia acciones formales durante ese período. Mientras las multas permanezcan vigentes, pueden afectar la realización de trámites como la renovación de la licencia de conducir o la transferencia del vehículo.