Multas de tránsito en CABA: precios actualizados y cómo saber si son válidas

Cruzar un semáforo en rojo (300 a 1.500 UF): $284.997 a $1.424.985

Estacionar en espacios para personas con discapacidad (300 UF): $284.997

Exceder la velocidad en más de 140 km/h (400 a 4.000 UF): hasta $3.799.960

Captura de pantalla 2026-06-19 140348 El sistema de multas en CABA se actualiza en base a la Unidad Fija (UF), lo que permite que todas las infracciones se ajusten automáticamente según su valor vigente.

Cómo consultar si tenés multas

El Gobierno de la Ciudad permite verificar infracciones de forma online ingresando al sitio oficial del GCBA. Allí se puede buscar por patente o DNI del titular, completar la verificación de seguridad y luego consultar el detalle de infracciones registradas junto con el estado de deuda.

Además de las multas pendientes, la plataforma también permite acceder al historial de infracciones y al sistema de scoring de conducción.

Prescripción de las multas

Las multas de tránsito no tienen vigencia indefinida. Las faltas leves prescriben a los 2 años, mientras que las faltas graves lo hacen a los 5 años.

Estos plazos pueden interrumpirse si se cometen nuevas infracciones o si la administración inicia acciones formales durante ese período. Mientras las multas permanezcan vigentes, pueden afectar la realización de trámites como la renovación de la licencia de conducir o la transferencia del vehículo.