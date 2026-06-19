Multas de tránsito en CABA: precios actualizados y cómo saber si son válidas

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires pueden superar los $3,7 millones, ya que el sistema se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor actual es de $949,99. Este monto se mantiene sin cambios hasta el 2 de septiembre de 2026.

El esquema funciona multiplicando la cantidad de UF asignada a cada infracción por el valor vigente, lo que actualiza automáticamente todas las sanciones.

Cuánto cuestan las multas más comunes

Entre las infracciones más frecuentes se destacan:

  • Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50
  • No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30
  • No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999
  • Circular con la VTV vencida (100 UF): $94.999
  • Usar el celular al manejar o conducir con auriculares (100 UF): $94.999

En el caso de alcoholemia positiva:

  • Leve (150 a 300 UF): $142.498,50 a $284.997
  • Grave (300 a 1.000 UF): hasta $949.990

Infracciones más graves

Las sanciones de mayor impacto económico corresponden a conductas de alto riesgo:

  • Cruzar un semáforo en rojo (300 a 1.500 UF): $284.997 a $1.424.985
  • Estacionar en espacios para personas con discapacidad (300 UF): $284.997
  • Exceder la velocidad en más de 140 km/h (400 a 4.000 UF): hasta $3.799.960
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El sistema de multas en CABA se actualiza en base a la Unidad Fija (UF), lo que permite que todas las infracciones se ajusten autom&aacute;ticamente seg&uacute;n su valor vigente.
El sistema de multas en CABA se actualiza en base a la Unidad Fija (UF), lo que permite que todas las infracciones se ajusten automáticamente según su valor vigente.

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Cómo consultar si tenés multas

El Gobierno de la Ciudad permite verificar infracciones de forma online ingresando al sitio oficial del GCBA. Allí se puede buscar por patente o DNI del titular, completar la verificación de seguridad y luego consultar el detalle de infracciones registradas junto con el estado de deuda.

Además de las multas pendientes, la plataforma también permite acceder al historial de infracciones y al sistema de scoring de conducción.

Prescripción de las multas

Las multas de tránsito no tienen vigencia indefinida. Las faltas leves prescriben a los 2 años, mientras que las faltas graves lo hacen a los 5 años.

Estos plazos pueden interrumpirse si se cometen nuevas infracciones o si la administración inicia acciones formales durante ese período. Mientras las multas permanezcan vigentes, pueden afectar la realización de trámites como la renovación de la licencia de conducir o la transferencia del vehículo.

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