Cuál fue la reacción de Celia y Jorge Messi tras la fake news de Florencia Peña

Los padres del ídolo deportivo aceptaron las disculpas públicas de la actriz. "Fue horrible, qué quilombo que armé", dijo Jorge.
Flor Peña contó al aire de su programa en Luzu una fake news sobre la supuesta muerta de Jorge Messi, papá de Lionel, quien atraviesa un problema de salud. El escándalo tomó ribetes internacionales, la artista se bajó de la programación del canal de streaming y pidió disculpas públicas. Y Celia y Jorge, papás del jugador de la Selección Argentina, aceptaron la "tregua".
"Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible", contó Ángel De Brito, en LAM, sobre su charla por intercambio de mensajes con la mamá del ídolo deportivo. Acto seguido, Celia se refirió a reacción de Jorge, quien terminó participando de forma indirecta con el conductor...
"Jorge está mirando y dice: "Qué quilombo que armé"", compartió Celia, sobre los dichos en privado de su esposo, en medio del escándalo público. "Pobre, siempre mira LAM conmigo", agregó la mujer, con cierto humor. Y, casi en paralelo, se conoció cuál fue la decisión familiar ante tamaña polémica internacional.
Por otro lado, Yanina Latorre contó que, lejos de buscar confrontar, la postura de la familia fue sumamente comprensiva. Latorre reveló que Celia le comunicó a la conductora que "le acepta las disculpas" y que entiende perfectamente que el grave error "no lo hizo de mala fe". Además, el mensaje de la madre del diez incluyó elogios, asegurando que, si bien no son amigas, "la respeta y la admira". Incluso dijo que "espera se puedan juntar a tomar un café" para dejar el doloroso episodio atrás.
“Llegó a casa muy mal, muy destruida. Estaba muy arrepentida, muy triste. Ella está muy arrepentida y pide perdón de corazón. Se equivocó, sí. Y pidió disculpas. Este medio es un poco hipócrita. Muchas veces son demasiados los que se encargan de divulgar fake news y decir cosas que no son, pero cuando se trata de una mujer segura, libre, que dice lo que piensa, que cada vez que tuvo que plantarse en una lucha se plantó, el ataque es masivo. La violencia que recibe es masiva", dijo Juan Otero, hijo mayor de Flor, en un móvil para LAM.
“Nunca vi tanta violencia hacia una persona en el medio como la que recibió hoy mi vieja. En las redes pedían la cabeza. Eso nunca lo vi en mi vida. Fue duro. Cómo la denigraron y cómo la trataron me dolió en el alma como hijo y como persona. Ella consideraba, hasta hoy, que estaba pasando su mejor momento".
"Qué bronca que, cuando la persona está allá arriba, le pasan estas cosas que la bajan de un ondazo. Nunca encuentra la paz. Como hijos nos duele, a Rama, su pareja, también le duele. No le deseo a nadie lo que le pasó a mi vieja porque la violencia que leí en redes sociales, no la leí nunca en mi vida", sumó, el joven.
"Nos íbamos la semana que viene con mamá al mundial y ella nos dijo ´perdón hijos que no nos vamos de viaje´. Lloraba pidiendo perdón de que no nos podíamos ir. Nunca deja de lado su rol de madre. Hoy nos pidió perdón a todos porque la vimos triste, porque la vimos mal", cerró, Otero.