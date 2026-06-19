Cuál fue la reacción de Celia y Jorge Messi tras la fake news de Florencia Peña

La palabra de Flor Peña

LA DEFENSA DE JUAN OTERO, EL HIJO MAYOR DE FLOR

“Llegó a casa muy mal, muy destruida. Estaba muy arrepentida, muy triste. Ella está muy arrepentida y pide perdón de corazón. Se equivocó, sí. Y pidió disculpas. Este medio es un poco hipócrita. Muchas veces son demasiados los que se encargan de divulgar fake news y decir cosas que no son, pero cuando se trata de una mujer segura, libre, que dice lo que piensa, que cada vez que tuvo que plantarse en una lucha se plantó, el ataque es masivo. La violencia que recibe es masiva", dijo Juan Otero, hijo mayor de Flor, en un móvil para LAM.

“Nunca vi tanta violencia hacia una persona en el medio como la que recibió hoy mi vieja. En las redes pedían la cabeza. Eso nunca lo vi en mi vida. Fue duro. Cómo la denigraron y cómo la trataron me dolió en el alma como hijo y como persona. Ella consideraba, hasta hoy, que estaba pasando su mejor momento".

Flor Peña con Celia Messi Flor Peña con Celia Messi, la mamá de Lionel.

"Qué bronca que, cuando la persona está allá arriba, le pasan estas cosas que la bajan de un ondazo. Nunca encuentra la paz. Como hijos nos duele, a Rama, su pareja, también le duele. No le deseo a nadie lo que le pasó a mi vieja porque la violencia que leí en redes sociales, no la leí nunca en mi vida", sumó, el joven.

"Nos íbamos la semana que viene con mamá al mundial y ella nos dijo ´perdón hijos que no nos vamos de viaje´. Lloraba pidiendo perdón de que no nos podíamos ir. Nunca deja de lado su rol de madre. Hoy nos pidió perdón a todos porque la vimos triste, porque la vimos mal", cerró, Otero.