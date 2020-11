Billie Eilish tiene el primer video musical infinito del mundo

bad guy billie.jpg Billie Eilish - "Bad Guy"

"Hemos construido este experimento de inteligencia artificial (IA) para celebrar los 'covers' y ver qué pasaría si todos pudieran reproducirse juntos", señalaron desde la plataforma.

Al ingresar al sitio web creado para tal fin uno puede decidir el rumbo que quiere tomar al contar con hashtags que ofrecen diversas versiones de "Bad Guy". Se pueden elegir desde videos de animales con la canción de fondo, tutoriales del tema, bailes e incluso idiomas.

Asimismo, explicaron como funciona el algoritmo y el porqué del nombre "infinito": "Cada reproducción es única y para ver cada una de las combinaciones de 'covers' llevaría al menos 1.46 x 10^100 años, lo cual es más largo que el tiempo de vida del universo".

Más allá de haber llegado a los mil millones de reproducciones, Bad Guy, fue -según la Federación Internacional de la Industria Fonógrafica, el tema más escuchado el año pasado a nivel mundial y encabezó las listas en más de 15 países de todo el mundo. Según la agencia EFE, la lista se armó tomando en cuenta el método de consumo, tanto en streaming (audio y video) como de descarga permanente. En función a este dato, el hit de Billie Eilish logró 19. 5 millones de unidades equivalentes.

La canción forma parte del disco debut de la artista When We All Fall Asleep, Where Do We Go? que ganó los Grammy a Mejor grabación y Mejor canción del año junto a otras nominaciones, convirtiéndose ese año en una de las artistas jóvenes más galardonadas.

Haciendo click acá pueden acceder al sitio web creado por la plataforma y disfrutar del primer video infinito del mundo.