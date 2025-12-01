¿Quién era Nahuel Niz? El guitarrista que falleció durante un recital en La Plata

Nahuel Niz, de 36 años, fue trasladado al Hospital San Martín luego de que los asistentes intentaran reanimarlo en el lugar. Sin embargo, los médicos no lograron revertir su estado, el cual su familia lo atribuye a un problema cardiovascular y el músico falleció pasada la medianoche.

El adiós de sus compañeros y familiares

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad musical platense. Los integrantes de Loca Sensación despidieron a su amigo:

“Te fuiste como vos quisiste, tocando la guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación; Ezequiel, Lucas y Tito.”

Su hermano, Nicolás Niz, también se despidió de él en un posteo realizado en su cuenta de Facebook:

Además de su pasión por la música, que compartía en sus redes sociales, Nahuel Niz tocaba desde hacía varios años. Junto a sus amigos Ezequiel, Lucas y Tito, formó la banda Loca Sensación, con la que se presentó en numerosas ocasiones en la capital bonaerense. Además, era padre de un niño, con quien compartía su amor por Boca Juniors. En una de sus fotos en Facebook, se lo veía orgulloso junto a su hijo junto con una remera infantil con el escudo del xeneize, que reflejaban su amor por el club: “Mi papá y yo tenemos la misma pasión”.