Primeramente lanzado en formato CD, contiene relecturas de clásicos como "Los dinosaurios", "Yendo de la cama al living", "Rezo por vos", "Pasajera en trance", "Cerca de la revolución" y las por entonces más recientes "Chipi Chipi" y "La sal no sala", entre otras.

charly-garcia-promesas-sobre-el-bidet-mtv-unplugged-hq El recordado recital se grabó en Miami en el año 1995 Archivo

En el concierto grabado en Miami, el astro del rock argentino estuvo acompañado por la recordada María Gabriela Epumer (fallecida en 2003), en guitarra; Fabián Quintiero, en teclados y bajo; Fernando Samalea, en batería; Erika Di Salvio, en violín; y Ulises Di Salvio, en cello.

La mezcla del disco fue realizada por Joe Blaney, el estadounidense responsable del innovador "Clics Modernos" y su presentación oficial en Buenos Aires se produjo sobre fines de ese año en el porteño Teatro Gran Rex.

El concierto brindado en los estudios de Miami se destacó por el nivel de precisión alcanzado por Charly, quien en esos años comenzaba a transitar su período conocido como Say No More, marcado muchas veces por sus caóticas presentaciones.

Por el ciclo "Unplugged", en el que brillaron leyendas como Eric Clapton, Bob Dylan y Nirvana, por citar apenas algunos, también pasaron artistas argentinos como Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Ratones Paranoicos e Illya Kuryaki and The Valderramas, entre otros.

García, de 59 años, grabó más de 30 discos desde sus inicios en 1972 con "Vida", cuando integraba en dúo Sui Generis con Nito Mestre y que continuó con sus otros dos grupos (La máquina de hacer pájaros y Serú Girán), su carrera como solista y trabajos en colaboración con Pedro Aznar, Mercedes Sosa y uno reciente con Roberto Pettinato.

"Hello! MTV Unplugged" pasaría a estar ubicado en su amplia discografía entre La hija de la lágrima (1994) y Say no more (1996).