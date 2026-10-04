"No me pegues más": un video viral expuso un caso de violencia de género en Tapalqué

Una joven de 26 años denunció a su pareja luego de difundir una grabación en la que se registran agresiones y amenazas. La causa está caratulada como lesiones leves en contexto de violencia de género.
Un estremecedor video que se viralizó en las últimas horas expuso un caso de violencia de género en Tapalqué y derivó en una investigación judicial contra un hombre de 37 años, denunciado por su pareja luego de que la joven también acudiera al hospital municipal.
“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha suplicar a A.B.R., de 26 años, durante la grabación de poco más de un minuto. Por el hecho fue denunciado Rodrigo Daniel Carrica, de 37, quien es investigado por lesiones leves en contexto de violencia de género y por el momento permanece en libertad.
Según surge del registro, el acusado tenía en su poder el teléfono celular de la mujer y revisaba los contactos que ella había agregado en sus redes sociales. Mientras los bloqueaba y eliminaba, se escuchan golpes y los pedidos de la víctima para que cesaran las agresiones.
“Ya lo voy a eliminar. Fijate cómo lo elimino y lo bloqueo”, dice el hombre al comienzo del video. Segundos después, la joven le ruega que no la golpee y él responde con insultos. La secuencia continúa mientras manipula el celular y cuestiona a su pareja por diferentes contactos y una publicación que había realizado.
Hacia el final del registro vuelve a escucharse a la víctima pedir: “No me pegues más”.
El caso se encuentra en manos de la UFI N°1 de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández, donde la investigación tramita desde el 28 de septiembre. De acuerdo con fuentes judiciales, la grabación fue realizada tiempo atrás, aunque la denunciante no pudo precisar la fecha exacta del episodio.
La investigación comenzó después de que la joven difundiera el video a través de sus redes sociales y se presentara en el Hospital Municipal de Tapalqué. Allí, los profesionales médicos constataron equimosis recientes y un corte ya cicatrizado en el rostro, además de otra lesión consignada en el informe remitido a la Fiscalía General.
Durante la atención, la mujer manifestó que era víctima de violencia de género por parte de Carrica y posteriormente ratificó su relato al realizar la denuncia.
Tras conocerse el caso, A.B.R. recibió asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), profesionales de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. El abordaje incluyó acompañamiento interdisciplinario y familiar, además de herramientas orientadas a favorecer su autonomía y capacidad de decisión. Actualmente vive junto a su madre, su hijo menor y un hermano mayor.
En paralelo, el Juzgado de Garantías N°1 de Azul dictó medidas cautelares de protección para la denunciante, entre ellas restricciones de acercamiento y de contacto que permanecerán vigentes durante el proceso judicial. También intervino el Juzgado de Paz de Tapalqué.