"No me pegues más": un video viral expuso un caso de violencia de género en Tapalqué

Hacia el final del registro vuelve a escucharse a la víctima pedir: “No me pegues más”.

El caso se encuentra en manos de la UFI N°1 de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández, donde la investigación tramita desde el 28 de septiembre. De acuerdo con fuentes judiciales, la grabación fue realizada tiempo atrás, aunque la denunciante no pudo precisar la fecha exacta del episodio.

Se investiga lo sucedido

La investigación comenzó después de que la joven difundiera el video a través de sus redes sociales y se presentara en el Hospital Municipal de Tapalqué. Allí, los profesionales médicos constataron equimosis recientes y un corte ya cicatrizado en el rostro, además de otra lesión consignada en el informe remitido a la Fiscalía General.

Durante la atención, la mujer manifestó que era víctima de violencia de género por parte de Carrica y posteriormente ratificó su relato al realizar la denuncia.

Tras conocerse el caso, A.B.R. recibió asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), profesionales de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. El abordaje incluyó acompañamiento interdisciplinario y familiar, además de herramientas orientadas a favorecer su autonomía y capacidad de decisión. Actualmente vive junto a su madre, su hijo menor y un hermano mayor.

En paralelo, el Juzgado de Garantías N°1 de Azul dictó medidas cautelares de protección para la denunciante, entre ellas restricciones de acercamiento y de contacto que permanecerán vigentes durante el proceso judicial. También intervino el Juzgado de Paz de Tapalqué.