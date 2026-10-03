Una adolescente denunció un abuso y su hermano quedó detenido por matar al acusado

Fabián Norberto Sosa, de 34 años, murió tras recibir heridas de arma blanca en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Horas antes, una adolescente de 14 años había denunciado que fue víctima de un presunto abuso sexual. P
Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, luego de que una adolescente de 14 años denunciara que había sido víctima de un presunto abuso sexual. Por el homicidio fue detenido el hermano de la joven, de 18 años, mientras la Justicia lleva adelante dos investigaciones paralelas para reconstruir lo ocurrido.
El episodio comenzó el viernes 2 de octubre, cuando familiares de la adolescente iniciaron su búsqueda después de que se retirara sin avisar de la casa de su abuela, donde residía desde hacía aproximadamente dos semanas.
Poco después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de la menor junto a un hombre en una vivienda ubicada en la zona de las calles Martell y Miatello. Allí vivía Fabián Norberto Sosa, vecino de la adolescente.
Según las primeras actuaciones, familiares encontraron a la chica vestida y recostada sobre una cama dentro de la propiedad. La adolescente denunció posteriormente un presunto abuso sexual, hecho que quedó bajo investigación judicial.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron la vivienda incendiada. Los investigadores intentan establecer cómo se inició el fuego y determinar responsabilidades, ya que las primeras versiones señalan que vecinos habrían prendido fuego el inmueble después del hallazgo de la menor.
Para entonces, Sosa ya había sido trasladado al Hospital Allende. El hombre presentaba heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. Pese a la asistencia médica, sufrió una descompensación y murió como consecuencia de las lesiones.
A partir de los testimonios recabados, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora identificaron al hermano de la adolescente, de 18 años, como presunto autor del ataque. El joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
La causa por el homicidio es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora. En paralelo, la UFI N°9 quedó a cargo de esclarecer la denuncia por el presunto abuso sexual.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, Sosa tenía antecedentes por delitos sexuales a raíz de una causa iniciada en 2012 y había permanecido detenido en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.
Ahora, los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa: qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que fuera encontrada la adolescente, en qué circunstancias Sosa recibió las puñaladas y quiénes participaron del posterior incendio de la propiedad.
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