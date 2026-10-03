Una adolescente denunció un abuso y su hermano quedó detenido por matar al acusado

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron la vivienda incendiada. Los investigadores intentan establecer cómo se inició el fuego y determinar responsabilidades, ya que las primeras versiones señalan que vecinos habrían prendido fuego el inmueble después del hallazgo de la menor.

Para entonces, Sosa ya había sido trasladado al Hospital Allende. El hombre presentaba heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. Pese a la asistencia médica, sufrió una descompensación y murió como consecuencia de las lesiones.

Detenido por el crimen

A partir de los testimonios recabados, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora identificaron al hermano de la adolescente, de 18 años, como presunto autor del ataque. El joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La causa por el homicidio es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora. En paralelo, la UFI N°9 quedó a cargo de esclarecer la denuncia por el presunto abuso sexual.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, Sosa tenía antecedentes por delitos sexuales a raíz de una causa iniciada en 2012 y había permanecido detenido en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa: qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que fuera encontrada la adolescente, en qué circunstancias Sosa recibió las puñaladas y quiénes participaron del posterior incendio de la propiedad.