Asumieron los 12 concejales electos en San Martín

Por parte de Fuerza Patria, juraron Marcos Vilaplana, Romina Ditale, María Cristina García, Andrés Ceriani, Manuel Di Benedictis, Omar Lencinas y Xana Rodríguez.

Por el lado de La Libertad Avanza, lo hicieron Daniel Mollo, Camila Carmona, Olga Catellani, Hernán Giaccio y Cristhyan Micucci.

Además, continuarán en sus funciones Diego Perrella, Nancy Cappelloni, María Victoria Pastori, Juan Eslaiman, Cristian Alonso, María Victoria Olalla, Andrés Petrillo, Santiago Leo, Verónica Caro, Alexia Carusso, Carolina Elvedz y Marcelo Gil.

Como presidente del Concejo Deliberante seguirá Diego Perrella, la vicepresidenta será Xana Rodríguez y Mariano Phatouros el secretario, mientras que la vicepresidencia primera quedó a cargo de Daniel Mollo y la vicepresidencia segunda de Camila Carmona.

En las últimas elecciones, la lista local de Fuerza Patria obtuvo el 52,33 por ciento de los votos y 7 bancas, mientras que la lista de La Libertad Avanza alcanzó el 36,15 por ciento y 5 bancas en el Concejo Deliberante.