El intendente de Morón, acorralado por conflictos internos

Fue otro mal trago para Ghi, que días antes debió enfrentar pintadas en la sede del Ejecutivo y el hospital municipal en reclamo por atrasos en el pago de sueldos, una de las cuales lo comparó con Milei.

El enfrentamiento entre el luquismo y el sabbatellismo tuvo varios episodios durante el año, que no impidieron conformar una lista única para los comicios de setiembre. Pero luego de que La Libertad Avanza (LLA) se impusiera a nivel distrital en las elecciones del 26 de octubre para la elección de legisladores, los seguidores de Sabbatella criticaron con dureza al sector de Ghi.

A la sesión de jura de los 12 ediles en el Concejo Deliberante -quienes asumirán formalmente las bancas el miércoles- concurrieron ambos, el ministro de Transporte provincial Martín Marinucci y la senadora provincial electa Mónica Macha. Lo llamativo fue que los 7 electos por Fuerza Patria (los otros 5 fueron por LLA) recibieron aplausos y cánticos diferenciados por responder a Ghi o Sabbatella.

El oficialismo contará con una acotada mayoría de 13 concejales, pero que estará condicionada por la interna: un gesto que no pasó desapercibido es que el flamante concejal sabbatellista Mariano Spina, no saludó al intendente.

A partir de ahora, y como consecuencia de la victoria del 7 de setiembre, el oficialismo contará con mayoría de 13 concejales. Claro que estará condicionada por la interna. De hecho, el luquismo no estuvo completamente de acuerdo con que el Frente Renovador de Sergio Massa y Marinucci continúe con la presidencia del cuerpo, que recayó en la integrante de ese sector Sibila Botti.

Ghi se encontró previamente con otra situación llamativa: las paredes del palacio municipal y del hospital comunal aparecieron con inscripciones como "Ghi sueldos dignos", "Atrás con los despidos", "Ghi pagá los sueldos", "Con los municipales, no" y "Ghi= Milei", en referencia a la demora en el pago de los salarios y la caída de contratos: circula el rumor de que no se renovarían alrededor de 400 trabajadores vinculados con La Cámpora, que está en sintonía con Sabbatella.

Por otra parte los analistas recordaron que el sindicato que agrupa a los municipales apoyó abiertamente al ex jefe comunal y líder de Nuevo Encuentro meses atrás.