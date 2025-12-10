Se fracturó la conducción del Colegio de Abogados de San Martín

Se trata de Abogacía Activa, encabezado por el vicepresidente de la entidad Roberto Amantía, desde donde expresaron que "la aspiración del presidente Marcos Vilaplana a un quinto mandato consecutivo precipitó la ruptura del Consejo Directivo".

En consecuencia, "el vicepresidente, junto a la mitad de los Consejeros y titulares de Institutos y Comisiones clave, respaldados por las agrupaciones colegiales mayoritarias, exigen renovación y recuperar la independencia institucional".

Desde el nuevo espacio que se ha conformado, señalaron que "el Colegio de Abogados de San Martín enfrenta su crisis institucional más compleja en dos décadas. Tras cuatro mandatos consecutivos y casi dieciséis años de gestión, la intención del presidente Vilaplana de buscar un quinto período desencadenó la ruptura interna y reconfiguró el mapa de poder local".

El quiebre se formalizó cuando el vicepresidente Roberto Amantía manifestó su disidencia ante la creciente falta de respuestas frente a los problemas de la matrícula.

"Abogacía Activa levanta las banderas del ejercicio profesional autónomo e independiente como únicos rectores de la gestión frente a una dirigencia que parece alejada de la realidad de los tribunales", afirmaron.