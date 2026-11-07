Tecnopoiésis, del artista y escritor Lucas Sanpi Henriquez, en la Galería de Arte Conurbano, avenida Presidente Hipólito Yrigoyen 2085.

El artista y escritor Lucas Sanpi Henriquez presentará su nuevo libro Tecnopoiésis, conformado por poesías que exploran la relaciones entre cuerpo, máquina y alma desde una sensibilidad atravesada por la cultura digital.

La actividad tendrá lugar este viernes 13, a las 20.30, en la Galería de Arte Conurbano, en la avenida Presidente Hipólito Yrigoyen 2085 de José C. Paz, con la participación musical de El Osito en tu Cueva y Zuprmagik.

Los videopoemas de Sanpi han sido seleccionados en distintas muestras y convocatorias internacionales, entre ellas dos ediciones de Sin Concepto, encuentro de arte experimental realizado en Michoacán (México) y el festival NUDO en España.

Su práctica artística abarca la escritura, la realización de videopoemas y cortometrajes, la producción audiovisual y la experimentación musical.

A través de estos lenguajes, explora las relaciones entre imagen, sonido, cuerpo y tecnología, construyendo un universo atravesado por la cultura digital, la transformación de la experiencia cotidiana y las tensiones entre lo orgánico y lo artificial.

En ese recorrido se inscribe Tecnopoiésis, un libro de poesía organizado en tres partes, la obra explora las formas en que la tecnología atraviesa nuestros afectos, nuestra memoria y nuestra percepción del mundo.

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Edición Nro. 15739

 

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