Tecnopoiésis, del artista y escritor Lucas Sanpi Henriquez, en la Galería de Arte Conurbano, avenida Presidente Hipólito Yrigoyen 2085.
El artista y escritor Lucas Sanpi Henriquez presentará su nuevo libro Tecnopoiésis, conformado por poesías que exploran la relaciones entre cuerpo, máquina y alma desde una sensibilidad atravesada por la cultura digital.
La actividad tendrá lugar este viernes 13, a las 20.30, en la Galería de Arte Conurbano, en la avenida Presidente Hipólito Yrigoyen 2085 de José C. Paz, con la participación musical de El Osito en tu Cueva y Zuprmagik.
Los videopoemas de Sanpi han sido seleccionados en distintas muestras y convocatorias internacionales, entre ellas dos ediciones de Sin Concepto, encuentro de arte experimental realizado en Michoacán (México) y el festival NUDO en España.
Su práctica artística abarca la escritura, la realización de videopoemas y cortometrajes, la producción audiovisual y la experimentación musical.
A través de estos lenguajes, explora las relaciones entre imagen, sonido, cuerpo y tecnología, construyendo un universo atravesado por la cultura digital, la transformación de la experiencia cotidiana y las tensiones entre lo orgánico y lo artificial.
En ese recorrido se inscribe Tecnopoiésis, un libro de poesía organizado en tres partes, la obra explora las formas en que la tecnología atraviesa nuestros afectos, nuestra memoria y nuestra percepción del mundo.