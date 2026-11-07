A través de estos lenguajes, explora las relaciones entre imagen, sonido, cuerpo y tecnología, construyendo un universo atravesado por la cultura digital, la transformación de la experiencia cotidiana y las tensiones entre lo orgánico y lo artificial.

En ese recorrido se inscribe Tecnopoiésis, un libro de poesía organizado en tres partes, la obra explora las formas en que la tecnología atraviesa nuestros afectos, nuestra memoria y nuestra percepción del mundo.