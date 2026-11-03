Ninguno de los cambios fue informado por Trenes Argentinos, sino que se conoció recurriendo a la web de la empresa y efectuando la simulación de compra de pasajes en ambos servicios, apareciendo que no hay diagramados. Habitualmente, la empresa no informa sobre cambios en los servicios generales. La falta de precisiones contrasta con el hecho de que la agenda de actividades del papa ya se conoce desde hace varios días hasta en el más mínimo detalle.

En tanto extraoficialmente se conoció que en la Línea Sarmiento el servicio entre Once y Moreno entre el lunes 9 y el miércoles 11 circulará con el itinerario de días hábiles; que entre Moreno y Luján habrá refuerzos el martes 10 y el miércoles 11, aunque sin conocerse con precisión, aunque el itinerario podría ser similar al aplicado con motivo de la peregrinación juvenil a Luján del sábado 3 y domingo 4 de octubre. Para esa ocasión, la Línea General Roca (LGR) aportó una locomotora y tres coches, y la Línea Mitre una máquina y dos coches: pero esa segunda locomotora no podrá ser de la partida en esta oportunidad, ya que fue utilizada en un tren especial a San Juan, y en Mendoza sufrió un daño importante en su motor.

En tanto el ramal Merlo-Lobos (recortado a Las Heras) contará con la mitad de los servicios, ya que de las dos locomotoras asignadas al mismo, una se utilizará en el servicio entre Moreno y Luján.

Por otra parte, el servicio diferencial Once-Moreno, que circula los martes y jueves en ambos sentidos -y cuya tarifa registró un aumento del 38 por ciento desde el domingo, al pasar de 2600 a 3600 pesos- el martes funcionará solamente de Moreno a Once: estará cancelado el de la dirección contraria.