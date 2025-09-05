Sumaron centros de monitoreo descentralizados en Morón

Ubicados en Castelar norte y sur, en las plazas De los Españoles y San Juan, sus instalaciones fueron recorridas por el intendente Lucas Ghi y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso
El Municipio de Morón avanza en el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana con la puesta en funcionamiento de los Centros de Monitoreo Descentralizados (CMD) en Castelar norte y sur. En ese marco, el intendente Lucas Ghi y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, recorrieron las instalaciones ubicadas en las plazas De los Españoles y San Juan.
Los espacios cuentan con equipos de vigilancia activa las 24 horas, móviles de Seguridad Ciudadana y efectivos policiales con base operativa en el lugar. Además, disponen de líneas de contacto directo y operadores especializados para atender denuncias y responder de forma inmediata a las alertas de los vecinos y vecinas.
La iniciativa busca brindar mayor cercanía en el territorio y garantizar un abordaje rápido y eficiente frente a situaciones de emergencia o prevención comunitaria.
Los nuevos centros se suman a los ya existentes en El Palomar (Plaza Cattaneo), en Morón sur (destacamentos San José y Manzanar), en Castelar (destacamento Berra) y en Haedo norte (destacamento Fasola).
De la recorrida también participaron la secretaria de Unidad Intendente, Estefanía Franco, y el secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad, José María Ghi, junto a otros funcionarios.