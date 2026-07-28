Sumó patrullas el Municipio de Vicente López

La incorporación de estos vehículos no es una medida aislada, sino que forma parte del sistema integral de seguridad que desarrolla el municipio, basado en dos pilares fundamentales: la presencia permanente en las calles y el uso de tecnología para prevenir el delito y actuar con mayor rapidez.

Las nuevas patrullas se integran al trabajo coordinado de los agentes, las cámaras de videovigilancia, los Puntos Seguros, el Anillo Digital y ESCUDO, el centro municipal de monitoreo y control desde donde se reciben las alertas y se organizan las intervenciones ante emergencias.

“Cada patrulla, cada cámara y cada Punto Seguro forman parte de un mismo sistema pensado para cuidar a los vecinos. La tecnología nos permite detectar lo que ocurre y la presencia de nuestros agentes hace posible llegar rápidamente a cada lugar”, señaló la intendenta.

En un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires, Vicente López continúa invirtiendo recursos propios en vehículos, equipamiento y tecnología para fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad en todos los barrios.

“Mientras en otros municipios los vecinos se acostumbraron a vivir con miedo, en Vicente López elegimos no resignarnos. Vamos a seguir trabajando e invirtiendo para que cada vecino pueda sentirse cuidado y vivir tranquilo”, concluyó Martínez.