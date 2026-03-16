Vicente López profesionaliza su sistema de videovigilancia con una diplomatura para agentes de seguridad

Esta iniciativa forma parte de un plan integral para seguir fortaleciendo la seguridad en el distrito. En el último año, el municipio inauguró el Centro de Monitoreo y Seguridad ESCUDO, amplió el sistema de Anillo Digital en los accesos y sumó equipamiento de armas no letales para la Patrulla Municipal.

“En estos últimos años la Patrulla de Vicente López ha tenido una evolución y una profesionalización constante tanto para los agentes que monitorean cámaras como para quienes patrullan en las calles. Incorporamos armas Byrna para que puedan defender a los vecinos. Trazamos un camino de tener una patrulla profesional que esté a la altura de las fuerzas de seguridad más importantes del país”, agregó la intendenta.

Por último, Martínez remarcó las diferencias con la gestión provincial en materia de seguridad: “En una provincia de Buenos Aires donde crece la inseguridad y los delitos son cada vez más violentos, desde el municipio nos hacemos cargo de la seguridad de nuestros vecinos. Hoy la Patrulla es un modelo de gestión, combinando tecnología y presencia física en las calles. En Vicente López hay un sistema de seguridad que funciona y que da resultados todos los días”.