Aunque en 2021 hay más plata, el IFE no vuelve

Resulta difícil imaginar porqué el Gobierno decidió no volver a implantar el IFE, máximo cuando los números de este año traen algo de respiro.

Pese a que la recaudación impositiva crece a todo vapor —en lo que va del año ya aumentó un 68%—, el Gobierno decidió que no volverá a poner en marcha el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el programa de asistencia que permitió que más de 9 millones de argentinos subsistieran en 2020 en medio de la parálisis ocasionada por la pandemia y la cuarentena estricta. Así, muchas familias que esperaban la vuelta de este programa de asistencia, deberán buscar una alternativa, porque esta ayuda no llegará. Al menos, no por ahora.