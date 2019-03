Opinión | Con pobreza y aún con la grieta que divide al país

1) Alcanzar la pobreza cero.

2) Luchar contra el narcotráfico.

3) Promover la unidad nacional.

Tres años después, el primer objetivo no sólo no se alcanzó, sino que la pobreza hoy es más alta que cuando asumió Macri, lo que va a empeorar durante el año que se inicia. La lucha contra el narcotráfico, ha sido planteada como un problema de seguridad y ha habido actividad en este ámbito, aunque no ha existido una política de prevención en el sistema educativo ni una de recuperación relevante en el ámbito de la salud.

En cuanto a la unidad nacional, existe hoy la misma “grieta” que había al asumir Macri, pero ella se ha agravado por la lucha política y los juicios por la corrupción, que son necesarios.

Pero Macri en tres años se ha hecho un líder político y su discurso es una pieza dentro de su estrategia para alcanzar la reelección.

Sin embargo, los problemas en los cuales ha tenido peores resultados, como es el área económico-social, los elude.

Busca mostrarse a la cabeza de la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Se presenta con un firme propósito de mejorar los niveles de seguridad pública de la población.

ADEMÁS:

Macri en el Congreso: "La Argentina está mejor parada que en el 2015"

Sigue tratando de ser lo nuevo frente a lo viejo. Se concentra más en lo que pudo haber evitado, que en las asignaturas pendientes. Los que se oponen al cambio e impiden que alcance sus objetivos, son quienes defienden los intereses del pasado.

La política exterior es un activo para el actual gobierno nacional y es utilizada para plantear que quienes se oponen a él, pretendían transformar la Argentina en otra Venezuela. Pero este discurso, durará poco en cuanto a sus efectos políticos y mediáticos.

Faltan cinco meses para las primarias obligatorias (PASO) y ocho para la primera vuelta. Muchas cosas pueden pasar hasta entonces y el discurso de hoy, a lo mejor, puede no ser recordado mañana.

Puede haber consolidado su propia tropa, irritado a los adversarios, pero no ha convencido a los indecisos. Pero lo que Macri ha dejado en claro es que va por su reelección y pondrá todo su esfuerzo en lograrlo.

Rosendro Fraga es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.