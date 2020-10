Por Carlos Fara/ Alberto sin Néstor y con Cristina

El 10ª aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y el primero de la victoria electoral de la fórmula Fernández-Fernández, en el análisis del consultor político Carlos Fara.

Un dirigente político peronista de Formosa le preguntó a su empleada doméstica a quién iba votar para presidente el 27 de abril de 2003. La señora le dijo: “A Menem, en mi familia todos vamos a votar a Menem. Además, don Orlando, a ese ´Criker´ ¿quién lo conoce?”. Así de cuesta arriba la tenía Néstor. Ni siquiera su apellido era fácil de recordar para el sector popular. Pero cualquiera que conociese su manera de hacer política, no le cabían dudas de que el personaje no iba a pasar desapercibido, llegase o no a presidente. Diecisiete años después, así está la política argentina: dividida mayormente entre kirchneristas y anti kirchneristas. Una de las tantas grietas de la historia argentina.