Pan blanco: qué dicen los expertos sobre su impacto en los dientes

Frecuencia y alternativas

Diversos análisis indican que el consumo de pan blanco debería ser moderado. Para una parte de la población, se recomienda ingerirlo solo ocasionalmente y en pequeñas cantidades, mientras que otros podrían consumirlo algunas veces por semana.

Como alternativas, especialistas mencionan opciones como el pan integral, el de masa madre o el de centeno, así como productos elaborados con avena o harinas menos refinadas.

Más allá del tipo de pan elegido, la higiene bucal resulta clave. Los expertos aconsejan enjuagar la boca con agua después de consumir este tipo de alimentos para eliminar residuos.

También sugieren esperar alrededor de una hora antes de cepillarse los dientes, permitiendo que la saliva neutralice los ácidos generados.