Pan blanco: qué dicen los expertos sobre su impacto en los dientes

Especialistas alertan que un alimento ampliamente consumido puede favorecer la erosión del esmalte dental y por eso recomiendan moderar su ingesta y mejorar la higiene.
El pan blanco, presente en la mesa de millones de hogares, vuelve a quedar en el centro del debate por sus posibles efectos sobre la salud bucodental. Aunque suele asociarse el daño dental con dulces y bebidas azucaradas, especialistas advierten que este alimento también puede generar consecuencias negativas.
El odontólogo Tony Taunk explicó que el problema radica en cómo el organismo procesa este tipo de productos. “Lo que comemos y bebemos influye enormemente en nuestra salud bucal […]. Cuando mordemos un alimento, las bacterias y la saliva en la boca se apresuran a descomponer los carbohidratos y los azúcares”, señaló.
Ese proceso metabólico genera ácidos que pueden erosionar el esmalte dental, una capa fundamental para la protección de los dientes. Al tratarse de un alimento rico en carbohidratos refinados, el pan blanco se descompone rápidamente, lo que facilita la acción de las bacterias.
Además, los restos de pan pueden quedar adheridos entre los dientes, prolongando la exposición a estos ácidos.
Diversos análisis indican que el consumo de pan blanco debería ser moderado. Para una parte de la población, se recomienda ingerirlo solo ocasionalmente y en pequeñas cantidades, mientras que otros podrían consumirlo algunas veces por semana.
Como alternativas, especialistas mencionan opciones como el pan integral, el de masa madre o el de centeno, así como productos elaborados con avena o harinas menos refinadas.
Más allá del tipo de pan elegido, la higiene bucal resulta clave. Los expertos aconsejan enjuagar la boca con agua después de consumir este tipo de alimentos para eliminar residuos.
También sugieren esperar alrededor de una hora antes de cepillarse los dientes, permitiendo que la saliva neutralice los ácidos generados.